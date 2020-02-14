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Власть

Размещение наружной рекламы и платных парковок рассмотрят на сессии депутаты БГК

Депутаты Бишкекского городского кенеша соберутся на очередную сессию 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе БГК.

По ее данным, решение принято накануне президиумом. В повестку дня включено 10 основных вопросов, еще один — в разделе «Разное».

В частности, БГК рассмотрит вопросы о присвоении имени Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева новому парку, о наименовании вновь образованных улиц в Бишкеке, утверждении правил размещения наружной рекламы и временного положения о порядке и условиях организации платных муниципальных парковок и другие.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143596/
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