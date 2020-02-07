Персональные данные кыргызстанцев можно купить за восемь тысяч сомов

Чтобы получить персональные данные кыргызстанца, надо заплатить восемь тысяч сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, нардеп узнал информацию у частного нотариуса.

«Если вы заплатите восемь тысяч сомов и скажете номер автомобиля, вам предоставят информацию о владельце, машине, какие штрафы человек имеет. Надо — дадут информацию о его детях, сколько их и где находятся. Даже покажут наличие заграничных поездок. Если у вас на руках паспорт или копия, а может пин-код гражданина, введя его, предоставляется вся информация о человеке, какое у него семейное положение, сколько детей. В общем, все», — заявил Марлен Маматалиев.

В нашей стране можно легко завладеть конфиденциальной информацией, которая хранится в ГРС, Соцфонде и Налоговой службе. Марлен Маматалиев

Он призвал правительство, как можно скорее создать орган по защите персональных данных граждан.

Между тем в пресс-службе Налоговой службы заявили, что ведомство не продает и не разглашает личные данные налогоплательщиков.

«ГНС действует строго в рамках налогового законодательства. Согласно статье 54 Налогового кодекса, налоговую тайну составляют любые полученные сведения о налогоплательщике», — отметили в ведомстве.