09:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Персональные данные кыргызстанцев можно купить за восемь тысяч сомов

Чтобы получить персональные данные кыргызстанца, надо заплатить восемь тысяч сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Марлен Маматалиев.

По его словам, нардеп узнал информацию у частного нотариуса.

«Если вы заплатите восемь тысяч сомов и скажете номер автомобиля, вам предоставят информацию о владельце, машине, какие штрафы человек имеет. Надо — дадут информацию о его детях, сколько их и где находятся. Даже покажут наличие заграничных поездок. Если у вас на руках паспорт или копия, а может пин-код гражданина, введя его, предоставляется вся информация о человеке, какое у него семейное положение, сколько детей. В общем, все», — заявил Марлен Маматалиев.

В нашей стране можно легко завладеть конфиденциальной информацией, которая хранится в ГРС, Соцфонде и Налоговой службе.

Марлен Маматалиев

Он призвал правительство, как можно скорее создать орган по защите персональных данных граждан.

Между тем в пресс-службе Налоговой службы заявили, что ведомство не продает и не разглашает личные данные налогоплательщиков.

«ГНС действует строго в рамках налогового законодательства. Согласно статье 54 Налогового кодекса, налоговую тайну составляют любые полученные сведения о налогоплательщике», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142890/
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
История скандального фото. Персональные данные передавались по WhatsApp
История скандального фото. Сотрудника Центра мониторинга водворили в ИВС
История скандального фото. МВД уволило операторов центра мониторинга ГУОБДД
Бдите, за вами следят. Эксперты предостерегают о массовом сборе личных данных
Данные о паспортах кыргызстанцев будут продавать банкам и сотовым компаниям
Служба «112» сможет получить персональные данные о гражданах без их уведомления
На инфопортале ЦИК выложили, а затем убрали копии паспортов кандидатов
В Китае задержали 4,8 тысячи человек по делам о краже персональных данных
Популярные новости
Ограничения на&nbsp;визы в&nbsp;США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову Ограничения на визы в США. Что ответил Майк Помпео Чингизу Айдарбекову
Народ устал от&nbsp;правительства Абылгазиева. Но&nbsp;премьер с&nbsp;этим не&nbsp;согласен Народ устал от правительства Абылгазиева. Но премьер с этим не согласен
США разработали новую стратегию по&nbsp;Центральной Азии США разработали новую стратегию по Центральной Азии
Искендер Матраимов просит не&nbsp;выделять деньги Кара-Суу, а&nbsp;чиновники настаивают Искендер Матраимов просит не выделять деньги Кара-Суу, а чиновники настаивают
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
7 февраля, пятница
09:24
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 человек Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 638 че...
09:19
За последние два года на Ошском рынке произошло пять пожаров
09:05
Персональные данные кыргызстанцев можно купить за восемь тысяч сомов
09:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается опасным по всему городу
08:57
Облил бензином и поджег. Женщина простила мужа и отказалась от претензий