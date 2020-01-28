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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев создал новую партию

Депутат парламента Жанар Акаев создал новую партию. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

По словам парламентария, членами нового политобъединения уже стали молодые и прогрессивные люди. В их числе экс-заместитель министра экономики Эльдар Абакиров и политолог Сейтек Качкынбай. Название партии он не озвучил.

«До конца этой недели мы сообщим вам о времени и месте презентации новой партии, которая состоит из новых лиц, образованной и прогрессивной молодежи. Всех, кто хочет строить вместе с нами новый, чистый Кыргызстан, призываю присоединиться к нам», — сказал Жанар Акаев.

Жанар Акаев был пресс-секретарем бывшего президента КР Алмазбека Атамбаева. В 2015 году он баллотировался в ЖК от списка СДПК. В 2017-м его исключили из фракции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141801/
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