Новый вирус в Китае. Ситуация в Кыргызстане на контроле у президента

Сооронбай Жээнбеков сегодня провел расширенную рабочую встречу с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым с участием руководства аппарата главы государства, некоторых членов правительства, руководителей ряда государственных органов. На повестке дня обсуждался один вопрос — ситуация в связи с распространяющимся на территории Китайской Народной Республики и в некоторых странах мира коронавирусом.

По данным пресс-службы президента, обсуждены меры, принимаемые чиновниками, по недопущению проникновения вируса на территорию республики.

Информацию предоставили министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, председатель Государственной пограничной службы Уларбек Шаршеев, первый заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев, директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Сооронбаю Жээнбекову доложили, что на данный момент по стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем. На контрольно-пропускных пунктах республики проверка посредством тепловизора осуществляется специалистами санитарно-карантинных пунктов.

По официальным данным, на территории Китая на сегодня находятся 4 тысячи 614 студентов из КР, из них 14 — в городе Ухань. Посольство Кыргызстана в КНР поддерживает постоянный контакт с ними.

Глава государства подчеркнул необходимость проведения круглосуточного мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Он призвал усилить все необходимые профилактические меры, отметил важность постоянного информирования населения страны о текущей ситуации в целях недопущения распространения недостоверной информации.

Особо отмечена персональная ответственность руководителей соответствующих государственных органов по проведению профилактических мер на конкретных участках работы.