Сооронбай Жээнбеков: Вопросы коррупции всегда будут под моим контролем

Борьба с коррупцией не будет остановлена, она будет продолжена, заявил на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, у руководителей госорганов были и время, и возможности для изменения ситуации.

«Все руководители государственных органов знают, что будут приняты меры к тем, кто ненадлежащим образом исполняет решения Совета безопасности или же саботирует их реализацию. Каждый государственный служащий, радеющий за интересы Кыргызстана, должен активно бороться против коррупции, каждый гражданин должен оказывать поддержку против этой болезни века», — сказал глава государства.

Он отметил, с помощью чего можно победить коррупцию. Это цифровизация, которая остается приоритетным направлением его деятельности.