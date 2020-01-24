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Власть

Много недостатков. За что еще досталось правительству от президента

В реализации решений Совета безопасности в сфере разработки месторождений много недостатков. Об этом в ходе заседания Совета безопасности заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, слабая работа ведется не только Госкомитетом промышленности, энергетики и недропользования, но и правительством в целом, а также его представителями в регионах.

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«Особенно недостаточна работа по обеспечению доступности инвесторам, которые намерены разрабатывать месторождения. Полномочные представители правительства на местах рапортуют о том, что обеспечивают доступ к месторождениям для инвесторов. На самом деле это не так. Фактически инвесторы сталкиваются с коррупцией со стороны местных органов власти при распределении земельных участков. Представители правительства должны незамедлительно исправить ситуацию», — сказал глава государства.

Он добавил, что кабмин до сих пор не разработал концепцию по развитию горнодобывающей отрасли и защите полезных ископаемых.

«Думаю, вы сами не знаете, каким образом следует решать проблемы в данной сфере. Ваше равнодушие приводит к неисполнению и других мероприятий, заложенных в решениях Совета безопасности», — отметил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141501/
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