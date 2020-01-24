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Власть

В Госкомитете промышленности и недропользования саботируют решения Совбеза

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования саботируют решения Совета безопасности. Об этом на заседании Совбеза заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, исполнение мероприятий, обозначенных в решениях Совбеза, остается неудовлетворительным.

«Некоторые мероприятия длятся 10 месяцев, их сроки исполнения давно нарушены. Это есть результат труда? По-моему, это демонстрирует наличие открытого саботажа, полного пренебрежительного отношения к задаче», — сказал глава государства.

Он отметил, что главе ГКПЭН было предоставлено время для реабилитации и принятия мер по исправлению ситуации, однако изменений в положительную сторону не видно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141491/
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