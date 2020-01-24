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Власть

Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса

Сегодня на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков вновь призвал госорганы не ущемлять права бизнеса.

Глава государства заявил, что чиновники министерств и ведомств, прикрываясь борьбой с коррупцией, мешают бизнесменам работать.

Сооронбай Жээнбеков также отметил, что для эффективной борьбы с коррупционными проявлениями необходимо ввести цифровые технологии.

«Нужно в срочном порядке сформировать прозрачную и подотчетную систему принятия решений, основанную на применении инновационных методов, передовых информационных технологий. Поэтому важно реализовать решения Совбеза», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141479/
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