Президент пригрозил уголовной ответственностью за ущемление прав бизнеса

Сегодня на заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков вновь призвал госорганы не ущемлять права бизнеса.

Глава государства заявил, что чиновники министерств и ведомств, прикрываясь борьбой с коррупцией, мешают бизнесменам работать.

Сооронбай Жээнбеков также отметил, что для эффективной борьбы с коррупционными проявлениями необходимо ввести цифровые технологии.

«Нужно в срочном порядке сформировать прозрачную и подотчетную систему принятия решений, основанную на применении инновационных методов, передовых информационных технологий. Поэтому важно реализовать решения Совбеза», — сказал Сооронбай Жээнбеков.