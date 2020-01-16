В Кыргызстане снизили штрафы за нарушение ПДД. Президент подписал закон

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в кодексы о нарушениях и о проступках. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 11 декабря 2019 года.
«Изменения приняты для совершенствования норм о нарушениях в части разграничения ответственности граждан, исходя из принципов справедливости и гуманизма, и установления адекватных размеров штрафов за отдельные категории нарушений», — говорится в сообщении.
Законом за отдельные виды нарушений Правил дорожного движения размер штрафа снижен с 3 до 1 тысячи сомов:
— невыполнение требований дорожных знаков;
— невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);
— нарушение правил остановки или стоянки;
— несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;
— невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;
— нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток, вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).
При этом управление транспортным средством с подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком) перевели из категории нарушений (штраф 10 тысяч сомов) в категорию проступков (от 20 до 30 тысяч сомов). Таким образом, ответственность за это правонарушение усилили.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.