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Власть

В Жогорку Кенеше опять предлагают запретить публиковать плохие новости

«Мне кажется, что мы уже переступили за черту дозволенного, публикуя все подряд», — заявил сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат от фракции «Бир Бол» Кубанычбек Жумалиев.

Он рассказал, как прекрасно живет Дубай без плохих новостей.

«В Дубае, например, для сохранения туристического имиджа всю негативную информацию в средствах массовой информации блокируют. Жестко это контролируют, не публикуют плохие новости», — сказал Кубанычбек Жумалиев.

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Он посетовал, что даже в эфире ОТРК говорят все подряд — обо всех пожарах, конфликтах, инцидентах, произошедших за истекшие сутки.

Депутат считает, что правительство должно рассмотреть этот вопрос.

На заседании нардепы обсуждали исполнение Закона «О внесении изменений в Воздушный кодекс КР» в рамках реализации проекта «Открытое небо».

Стоит отметить, что Кубанычбек Жумалиев не первый, кто требует запретить писать плохие новости. Его коллега по фракции Акылбек Жапаров в ноябре 2018 года тоже призывал отказаться от негативных новостей. Он мотивировал это привлечением иностранных туристов в Кыргызстан.

Акылбек Жапаров предлагал запретить публиковать негативные новости на русском языке и в интернете.

«Нам нужно восхвалять хорошее и скрывать плохое. Такой обычай есть у кыргызов, и нужно его внедрять», — призывал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140440/
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров
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