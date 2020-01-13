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Власть

В Нацбанке кадровые перестановки. Назначен новый член правления

Айнура Айбалаева назначена на должность члена правления Национального банка. Распоряжение подписал президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В связи с истечением срока полномочий (семь лет) Тимур Джусупов освобожден от должности члена правления Национального банка. Вакантное место заняла Айнура Айбалаева.

С 1998 по 2009 год она работала в Национальном банке на разных должностях: начальником отдела внешних связей валютного управления, начальником отдела внешних и общественных связей и начальником управления персоналом. С 2009 по 2012-й Айнура Айбалаева работала советником исполнительного директора Азиатского банка развития (город Манила, Филиппины), с 2012 года по январь 2015-го — членом Совета директоров Кыргызско-Швейцарского банка.
Ссылка: https://24.kg/vlast/140313/
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