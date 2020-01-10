Сооронбай Жээнбеков предложил назвать новый парк в южной части Бишкека «Балалык»

На пересечении улиц Токомбаева и Байтика Баатыра будет расположен парк общей площадью 10,22 гектара. Сооронбай Жээнбеков посетил парковую зону в южной части Бишкека, сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

«Одним из направлений государственной политики является возврат в муниципальную собственность незаконно отданных парковых земель», — заявил президент.

«Дети — это наше будущее, наша надежда. Все наши старания и дела направлены на обеспечение их счастливой жизни», — подчеркнул президент и предложил назвать зону парком отдыха для детей «Балалык» («Детство»).

Глава государства выразил уверенность, что новый парк станет излюбленным местом отдыха для детей и их родителей.

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Президент, напомнив, что в советское время город Фрунзе славился чистотой и зелеными насаждениями, с сожалением подчеркнул, что за годы независимости многие парковые зоны и земли в столице отдали под строительство.

Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что наряду с развитием инфраструктуры необходимо уделять внимание сохранению парковых зон, созданию комфортных условий для отдыха горожан и гостей города.

Глава государства с удовлетворением подчеркнул, что за последнее время проведена реконструкция восьми столичных парков и скверов. В 2020 году в Бишкеке планируется строительство шести новых парков общей площадью 55 гектаров. За последние два года 6,5 гектара земель вернули в собственность Бишкека и отдали под строительство парков.