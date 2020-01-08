Толгонай Стамалиева о том, почему в 2020 году в приоритете поддержка детей

2020-й в Кыргызстане объявлен Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей. Об этом президент республики заявил в своем новогоднем поздравлении кыргызстанцам.

Пресс-секретарь главы государства прокомментировала соответствующий указ, который сегодня подписал президент.

«Вопросы регионального развития, цифровизации страны и поддержки детей логично взаимодополняют друг друга», — отметила Толгонай Стамалиева.

Она добавила, что одной из основных задач государственной политики регионального развития является сокращение внутренней миграции, которая негативно влияет на институт семьи.

«Сооронбай Жээнбеков в первый год своего президентства объявил 2018-й Годом развития регионов в целях поддержки экономики областей, развития предпринимательства на местах, усиления денежно-кредитной и бюджетной политики для развития регионов. Также основной целью было сокращение внутренней миграции, которая негативно влияла на институт семьи. В таких условиях наши дети требуют дополнительного усиленного внимания со стороны государства. Поэтому текущий год главой государства объявлен также Годом поддержки детей», — подчеркнула Толгонай Стамалиева.

«Предыдущие два года государственная политика была направлена на усиление правовой, экономической базы для поддержки детей. Государственная политика по цифровизации страны не может рассматриваться отдельно от будущего поколения, от детей. В этой связи интеграция представителей молодого поколения в процесс цифровизации страны также является важной задачей и определена президентом одним из приоритетных направлений государственной политики на 2020 год», — заключила Толгонай Стамалиева.