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Власть

Объединенная российская военная база в Кыргызстане пополнится беспилотниками

Фото из интернета. Авиабаза «Кант» — одно из подразделений объединенной российской военной базы в Кыргызстане

Президент России Владимир Путин сегодня внес на рассмотрение Госдумы протокол, который позволит ввести в состав объединенной российской военной базы в Кыргызстане подразделения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил ТАСС.

«Положениями протокола соглашение дополняется терминами, касающимися беспилотных авиационных систем и беспилотных летательных аппаратов, устраняются несоответствия между российским и кыргызским законодательствами в отношении использования беспилотных летательных аппаратов, а также устанавливается порядок организации полетов беспилотных летательных аппаратов и воздушных судов РФ в воздушном пространстве Кыргызской Республики», — говорится в пояснительной записке.

Вступление в силу протокола позволит «ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение».

Совместная инвентаризация, проведенная при оформлении права временного пользования Россией участками в местах дислокации военной базы, выявила несоответствие их размеров параметрам, зафиксированным в двустороннем соглашении.

В частности, превышение составило 58,32 гектара. В связи с этим протоколом «установлена новая (более высокая) ежегодная арендная плата за использование российской стороной земельных участков и участка акватории, составившая сумму, эквивалентную $4 миллионам 794 тысячам 95».

Финансирование этих расходов осуществляется в пределах ассигнований федерального бюджета, выделяемых Минобороны России на соответствующий год.
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