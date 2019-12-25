Депутаты заподозрили, что в ночное время фильтры на ТЭЦ Бишкека отключают

Депутат Бишкекского городского кенеша Казыбек Эргешов подозревает, что фильтры на столичной ТЭЦ отключают в ночное время. Об этом он заявил на очередной сессии БГК во время обсуждения экологической ситуации в городе.

«Поступает много жалоб от жителей ближайших районов. Они говорят, что вечером вывешивают белье сушить, а утром оно становится черным. Как ваши фильтры работают, круглосуточно?» — сказал он.

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Директор ТЭЦ Андрей Воропаев отметил, что работа котлов без фильтров не допускается.

«Возможно, белье могло стать черным из-за угольной пыли, которая разносится при выгрузке. Раньше была такая проблема, но мы установили пять разгрузочных устройств, сейчас на топливном складе снег белый», — сказал он.

«Может, в целях экономии ваши сотрудники отключают очистители, проконтролируйте», — сказал Казыбек Эргешов.