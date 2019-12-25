Сооронбай Жээнбеков рассказал, как будут решаться приграничные вопросы

«Таджикистан — это очень сложный вопрос, я должен об этом открыто сказать», — заявил на пресс-конференции по итогам года президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопрос о приграничных районах.

По его словам, в последнее время снова проводятся встречи по обсуждению вопросов границ. «Наша позиция четкая — мы готовы обсуждать, готовы на обмен. Но решать надо на основании фактов. Переговоры продвигаются, хоть и малыми шагами», — добавил президент.

Работа по решению приграничных вопросов ведется, но не на том уровне, как нам хотелось бы. Сооронбай Жээнбеков

«Самый хороший вариант — путем дипломатии и переговоров решать этот вопрос, он очень деликатный. Я каждый день спрашиваю, какова ситуация в Баткенской области в приграничном районе», — добавил глава государства.

Сооронбай Жээнбеков призвал журналистов при освещении вопросов границ быть деликатными. «Есть люди, которые не могут совладать с эмоциями. Надо держать себя в руках», — сказал Сооронбай Жээнбеков.