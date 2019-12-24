14:06
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги

Спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову десять депутатов пожаловались на свою коллегу Махабат Мавлянову. Письмо с их подписями поступило в аппарат торага. 

В нем депутаты выражают недоверие председателю парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Махабат Мавляновой и просят снять ее с поста. 

Отметим, что под письмом подписались только депутаты-мужчины. 

Авторы письма указывают, что Мавлянова не справляется со своими обязанностями как глава профильного комитета и принимает решения, не согласовав их с остальными членами комитета. Отметим, что сегодняшнее заседание было отменено. Сама нардеп для комментариев недоступна. 
Ссылка:
просмотров: 761
Версия для печати
Материалы по теме
Махабат Мавлянова заступилась за советника мэра Гулю Алмамбетову
Депутат просит кыргызских невест не надевать на свадьбу платья с декольте
Установить квоту для трудовых мигрантов предлагают в Кыргызстане
Махабат Мавлянова владеет компанией, которая организует тотализаторы
Втоптали в грязь. Инициатор безвизового режима с Китаем сетует на оскорбления
В Жогорку Кенеше предлагают ввести безвизовый режим для туристов из Китая
Интернет-провайдеры должны фильтровать контент для несовершеннолетних
Чрезмерная озабоченность своим видом. В школах предлагают ввести дресс-код
Популярные новости
Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана Топ-5 непотопляемых чиновников Кыргызстана
Большая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Подсказки пресс-службе Большая пресс-конференция Сооронбая Жээнбекова. Подсказки пресс-службе
Лидером партии &laquo;Республика&raquo; стал Мирлан Жеенчороев Лидером партии «Республика» стал Мирлан Жеенчороев
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;16-20 декабря Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 декабря
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
24 декабря, вторник
14:00
Продам почку. Как кыргызстанцы едут на трансплантацию через посредников Продам почку. Как кыргызстанцы едут на трансплантацию ч...
13:49
Снег в Бишкеке. Трасса в аэропорт «Манас» не расчищена
13:42
Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги
12:53
Расследованием уголовных дел в отношении Сыргака Кенжебаева займется МВД
12:21
Дело Атамбаева. Бывший президент ушел с судебного процесса