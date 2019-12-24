Десять против одной. На депутата Махабат Мавлянову пожаловались ее коллеги

Спикеру парламента Дастанбеку Джумабекову десять депутатов пожаловались на свою коллегу Махабат Мавлянову. Письмо с их подписями поступило в аппарат торага.

В нем депутаты выражают недоверие председателю парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Махабат Мавляновой и просят снять ее с поста.

Отметим, что под письмом подписались только депутаты-мужчины.

Авторы письма указывают, что Мавлянова не справляется со своими обязанностями как глава профильного комитета и принимает решения, не согласовав их с остальными членами комитета. Отметим, что сегодняшнее заседание было отменено. Сама нардеп для комментариев недоступна.