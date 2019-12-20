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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Лидером партии «Республика» стал Мирлан Жеенчороев

Лидером партии «Республика» стал Мирлан Жеенчороев. Такое решение принято сегодня на внеочередном съезде политобъединения. 

Прежний лидер Омурбек Бабанов добровольно сложил полномочия. Он, напомним, фигурант нескольких уголовных дел. 

На повестке было два вопроса — изменение состава политсовета и избрание лидера. На вакантное место претендовали депутаты Мирлан Жеенчороев, Руслан Казакбаев и Кенжебек Бокоев. 

пресс-службы партии
Фото пресс-службы партии. На съезде избрали нового лидера

На парламентские выборы в 2020 году партия пойдет без «Ата-Журта».

Тандем «Республика — Ата Журт» сформировали по обоюдному согласию Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева в 2015-м, перед выборами в Жогорку Кенеш. Лидеры двух партий отмечали, что союз стал объединением не политиков, а политических сил.
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