Кочегаров ТЭЦ Бишкека зовут в Жогорку Кенеш. Зачем, рассказал Тазабек Икрамов

Депутат Тазабек Икрамов потребовал пригласить на заседание парламента кочегаров Бишкекской ТЭЦ и задать им вопросы. Об этом он заявил сегодня.

По словам нардепа, неизвестно, чем топят столичную теплоцентраль и почему в городе такой смог.

«Пусть придут и ответят, что они суют в печи. Мы должны знать. В прошлом году не было такого смога», — сказал он.

Отметим, что вчера вечером в Бишкеке, по данным датчиков экологического движения «МувГрин», которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе, уровень загрязнения воздуха был опасным для жизни.