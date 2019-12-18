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Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Кочегаров ТЭЦ Бишкека зовут в Жогорку Кенеш. Зачем, рассказал Тазабек Икрамов

Депутат Тазабек Икрамов потребовал пригласить на заседание парламента кочегаров Бишкекской ТЭЦ и задать им вопросы. Об этом он заявил сегодня.

По словам нардепа, неизвестно, чем топят столичную теплоцентраль и почему в городе такой смог.

«Пусть придут и ответят, что они суют в печи. Мы должны знать. В прошлом году не было такого смога», — сказал он.

Отметим, что вчера вечером в Бишкеке, по данным датчиков экологического движения «МувГрин», которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе, уровень загрязнения воздуха был опасным для жизни.
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