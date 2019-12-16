Оборона, спорт, кольцевая дорога. Что еще интересует Саудовскую Аравию

В рамках официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Королевство Саудовская Аравия сегодня в Эр-Рияде подписан ряд документов.

По данным пресс-службы главы государства, стороны подписали документы о сотрудничестве между правительством Королевства Саудовская Аравия и правительством Кыргызской Республики в сфере спорта; о взаимопонимании по сотрудничеству в области гражданской защиты и обороны между правительством Кыргызской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия; о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между Социальным фондом КР и Государственным пенсионным агентством Королевства Саудовская Аравия; о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством образования Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области образования и науки; кредитное соглашение между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги (Балыкчи — Каракол — Балыкчи); о сотрудничестве в сфере ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР и Министерством сельского хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов Саудовской Аравии.

Статус подписанных документов, кроме кредитного соглашения по проекту реконструкции кольцевой дороги на Иссык-Куле, пресс-служба президента КР не уточняет.