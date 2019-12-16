02:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Оборона, спорт, кольцевая дорога. Что еще интересует Саудовскую Аравию

В рамках официального визита президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Королевство Саудовская Аравия сегодня в Эр-Рияде подписан ряд документов.

По данным пресс-службы главы государства, стороны подписали документы о сотрудничестве между правительством Королевства Саудовская Аравия и правительством Кыргызской Республики в сфере спорта; о взаимопонимании по сотрудничеству в области гражданской защиты и обороны между правительством Кыргызской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия; о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения между Социальным фондом КР и Государственным пенсионным агентством Королевства Саудовская Аравия; о взаимопонимании между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Министерством образования Королевства Саудовская Аравия о сотрудничестве в области образования и науки; кредитное соглашение между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития по проекту реконструкции Иссык-Кульской кольцевой автодороги (Балыкчи — Каракол — Балыкчи); о сотрудничестве в сфере ветеринарной безопасности сельскохозяйственной продукции между Государственной инспекцией по ветеринарной и фитосанитарной безопасности КР и Министерством сельского хозяйства, окружающей среды и водных ресурсов Саудовской Аравии.

Статус подписанных документов, кроме кредитного соглашения по проекту реконструкции кольцевой дороги на Иссык-Куле, пресс-служба президента КР не уточняет.

 
Ссылка:
просмотров: 939
Версия для печати
Материалы по теме
Опозорившиеся в Эр-Рияде кыргызстанцы обвинили журналистку в популизме
В Саудовской Аравии за шутки будут сажать в тюрьму
В Саудовской Аравии началась первая в истории страны Неделя женской моды
Первый кинотеатр открывается в Саудовской Аравии за последние 35 лет
3 млн 797 миӊ долларга медициналык жабдуулар сатылып алынат
В Саудовской Аравии принцы получили свободу, отдав в бюджет $106 миллиардов
Хадж-2018. Саудовская Аравия увеличила количество квот для Кыргызстана
В Саудовской Аравии показали первый за 35 лет фильм
В Саудовской Аравии женщины впервые посетили футбольный матч
Саудовская Аравия разрешила женщинам от 25 лет въезд в страну без мужчин
Популярные новости
Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Депутат Жогорку Кенеша Джаныбек Бакчиев вызван на допрос в ГКНБ
Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;тех&nbsp;же граблях Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о тех же граблях
В&nbsp;парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера В парламенте Кыргызстана назвали желающих занять пост спикера
Исхак Масалиев предлагает выразить вотум недоверия спикеру парламента Исхак Масалиев предлагает выразить вотум недоверия спикеру парламента
Бизнес
В&nbsp;гостях у&nbsp;Санта-Клауса можно побывать в&nbsp;центре Бишкека В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека
Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ &laquo;Бакай Банка&raquo; Бахрейнские инвесторы намерены выделить финансирование ИФЦ «Бакай Банка»
Новогодняя акция от&nbsp;MegaCom: золотые и&nbsp;платиновые номера за&nbsp;полцены! Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!
Получи копию своего номера в&nbsp;O!Store бесплатно! Получи копию своего номера в O!Store бесплатно!
17 декабря, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 декабря, понедельник
23:52
Одну из самых миниатюрных электронных книг выпустили в Китае
23:29
Кыргызстан получит от России 100 тысяч доз вакцины от кори
23:06
Корабль для «Звездных войн» создала компания Porsche
22:41
На улице Абдрахманова в Бишкеке вновь сломали ограждение
22:18
Пробка длиной 600 километров образовалась во Франции из-за забастовки