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Власть

Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Фото Султана Досалиева. Сооронбай Жээнбеков прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, визит в Саудовскую Аравию президент совершает по приглашению служителя двух Святынь, короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда. В рамках официального визита Сооронбай Жээнбеков встретится с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммадом бин Салман бин Абдель Азиз Аль Саудом и председателем Маджлиса Аш-Шура Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль Аш-Шейхом.

«Запланированы встречи с заместителем председателя совета директоров, исполнительным директором Саудовского фонда развития Халидом С. Аль-Худайри и президентом Исламского банка развития Бандар М.Х.Хаджаром. Кроме того, в рамках визита президент примет участие в официальном открытии нового комплекса зданий Посольства Кыргызстана в Саудовской Аравии и встретится с соотечественниками», — говорится в сообщении.
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