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Власть

О безопасности Сооронбая Жээнбекова. Борт № 1 Ту-154 хотят сменить на Boeing

Рассматривается возможность покупки в качестве президентского борта № 1 самолета Boeing. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заведующий отделом поддержания летной годности Агентства гражданской авиации Алмаз Биймурзаев.

Он напомнил, что вопрос о замене воздушного судна, на котором летает глава государства, поднимался в прошлом году. Нынешний борт № 1 Ту-154М морально устарел.

«Нельзя говорить, что нынешний Ту-154М очень старый. Но хочется, чтобы президент передвигался на современном самолете. В 2018-м Агентство гражданской авиации предложило сменить борт № 1. Однако все будет в рамках бюджета. В Кыргызстане есть специалисты, которые могут управлять Boeing. Условия для этого созданы», — сказал Алмаз Биймурзаев.

Напомним, что сейчас глава государства летает на самолете Ту-154М 1993 года выпуска. Этот борт когда-то подарил республике президент России. При этом большинство президентов стран СНГ предпочитают летать на Airbus или Boeing.
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