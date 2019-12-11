Парламент снизил штрафы. Сколько кыргызстанцы будут платить за нарушения ПДД

Парламент одобрил в трех чтениях снижение штрафов до 1 тысячи сомов за незначительные нарушения ПДД. Проект закона отправлен на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Если глава государства подпишет поправки, то кыргызстанцы будут платить:

— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

— невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

— нарушение правил остановки или стоянки, несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на дороге, или нарушение правил движения по автомагистралям;

3 тысячи сомов за:

— нарушение требований по перевозке детей, установленных ПДД;

— нарушение водителем правил проезда перекрестков или проезд на запрещающий сигнал светофора либо запрещающий жест регулировщика;

— нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных средств;

— нарушение правил учебной езды;

— нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам;

— нарушение правил перевозки грузов либо буксирования транспортных средств;

— нарушение правил пользования средствами связи водителем во время движения авто, необорудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей специальных транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач);

— выброс (оставление, складирование, сжигание) мусора и иных предметов на дорогах водителями, пассажирами или иными участниками дорожного движения.