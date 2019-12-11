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Власть
Сюжет: Безопасный город

Парламент снизил штрафы. Сколько кыргызстанцы будут платить за нарушения ПДД

Парламент одобрил в трех чтениях снижение штрафов до 1 тысячи сомов за незначительные нарушения ПДД. Проект закона отправлен на подпись президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Если глава государства подпишет поправки, то кыргызстанцы будут платить:

1 тысячу сомов за:

— невыполнение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части дороги;

— нарушение правил остановки или стоянки, несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на дороге, или нарушение правил движения по автомагистралям;

— невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

— нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

3 тысячи сомов за:

— нарушение требований по перевозке детей, установленных ПДД;

— нарушение водителем правил проезда перекрестков или проезд на запрещающий сигнал светофора либо запрещающий жест регулировщика;

— нарушение правил остановки или стоянки на полосе для маршрутных средств;

— нарушение правил учебной езды;

— нарушение правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах, движение по тротуарам либо пешеходным или велосипедным дорожкам;

— нарушение правил перевозки грузов либо буксирования транспортных средств;

— нарушение правил пользования средствами связи водителем во время движения авто, необорудованными техническими устройствами, позволяющими вести переговоры без помощи рук (за исключением водителей специальных транспортных средств во время выполнения ими неотложных служебных задач);

— выброс (оставление, складирование, сжигание) мусора и иных предметов на дорогах водителями, пассажирами или иными участниками дорожного движения.

5 тысяч сомов за:

— нарушение правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения;

— непредоставление преимущества транспорту общего пользования, в том числе нарушение правил проезда остановок транспортных средств общего пользования;

— переоборудование, а равно установка оборудования для усиления уровня звука (шума) системы выпуска отработавших газов от двигателя.

10 тысяч сомов за:

— непредоставление преимущества в движении транспортным средствам с включенными специальными световыми и звуковыми сигнальными устройствами;

— управление транспортом с отсутствующими госномерами, с применением устройств, препятствующих идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть.

Кроме того, в этот же пакет вошло повышение штрафа за использование подложных номеров до 30 тысяч сомов, за поддельные — до 50 тысяч сомов.
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