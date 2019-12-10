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Власть

Саботаж недопустим. Последнее предупреждение Сооронбая Жээнбекова судьям

Только за один год бюджет судебной системы увеличен на 35 процентов. Об этом на третьем заседании Совета по судебной реформе заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Если в 2018-м было выделено практически 1,6 миллиарда сомов, то в 2019-м эта сумма была равна 2 миллиардам 154 миллионам. На 2020 год предусмотрено уже 2 миллиарда 193 миллиона сомов. 

«За год увеличить бюджет на 35 процентов — это нелегко. Надо только работать и завершить реформы. Если посмотреть на ту же цифровизацию страны, то мы видим: есть представители судебных органов, которые по собственной инициативе оснащают судебные залы. А есть те, кто саботирует важный вопрос. Сидят и саботируют. Все они будут освобождены от должностей», — предупредил глава государства.

Он также отметил недостатки в организации работы судебных органов.

«Работа Верховного суда по обобщению судебной практики идет медленно. В регионах судьи не могут своевременно получить представления», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что первое заседание Совета по судебной реформе при президенте КР было проведено 17 мая 2018-го, второе состоялось 27 декабря прошлого года.
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