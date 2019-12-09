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Власть

Я все знаю! Сооронбай Жээнбеков проинформирован о судьях, творящих беззаконие

Сооронбай Жээнбеков призвал дисциплинарную комиссию при Совете судей принять жесткие меры в отношении судей, нанесших удар по репутации всей судебной системы. Об этом президент страны заявил на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию судебной системы КР.

Глава государства подчеркнул, что информирован о недостойных судьях, которые продолжают беззаконие и коррупционные действия.

«Есть случаи, когда некоторые судьи закрывают глаза на тяжесть совершенного преступления, облегчают обвиняемым ответственность за них, прикрывают преступные действия. В корне надо пресечь незаконные действия представителей третьей ветви власти, которые призваны защищать законность. Профессия судьи  весьма ответственная профессия, она не терпит ошибок», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

За 2017-2019 годы 190 судей привлечены к дисциплинарной ответственности. Из них 14 судьям был объявлен выговор, а 170 вынесено предупреждение.

По рекомендации Генеральной прокуратуры было дано согласие на привлечение к уголовной ответственности 11 судей, в том числе шести бывших и пяти действующих.
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