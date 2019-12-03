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Власть

«Электрические станции» и «Гостуризм» не могут поделить «Теплые ключи»

«Электрические станции» готовы восстановить санаторий «Теплые ключи». Об этом на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров.

По его словам, причиной плохого состояния санатория является отсутствие хозяина.

«В сфере энергетики работают 16,5 тысячи людей. Почему санаторий в таком состоянии? У него не определен хозяин. Если вы передадите «Электрическим станциям», мы сможем его восстановить», — сказал Айтмамат Назаров. 

Отметим, что «Гостуризм» также планирует провести реконструкцию санатория и на его территории построить бассейн, аквапарк, стадион, зимний каток, гостиницу и другие объекты.

По словам представителей ФУГИ, форма собственности санатория «Теплые ключи» частная. Его не могут передать на баланс госпредприятиям. ГП «Гостуризм» может получить его в оперативное управление.
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