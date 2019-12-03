Какие советы Сооронбаю Жээнбекову дал Омурбек Текебаев, чтобы остаться в истории

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация сборника интервью лидера политической партии «Ата Мекен» «Диалоги Омурбека Текебаева с Elgezit.kg». Книга включает в себя более десятка интервью экс-депутата Жогорку Кенеша интернет-изданию и некоторым другим СМИ в период, когда он находился под арестом по ложному обвинению в коррупции.

Фото 24.kg

Сборник представляет собой ретроспективу событий, связанных с началом и сутью конфликта двух политиков — Алмазбека Атамбаева и Омурбека Текебаева.

Выступая на презентации, Омурбек Текебаев отметил: через развитие конфликта с Алмазбеком Атамбаевым четко прослеживается, как бесславно заканчивается политическая карьера, если не использован шанс, данный судьбой, богом, народом.

События, о которых рассказывается в интервью, — это урок для любой власти. В том числе и для Сооронбая Жээнбекова. Омурбек Текебаев

По мнению экс-депутата ЖК, Сооронбай Жээнбеков разрушил планы Алмазбека Атамбаева продлить свое правление неконституционным путем.

Однако Омурбек Текебаев считает, что теперь настало время, когда президенту надо проявить политическую волю и сделать реальные шаги, чтобы страна перешла к парламентской форме правления.

«Несмотря на то что и Атамбаев, и Жээнбеков декларировали, что они сторонники парламентской формы правления, в стране создана и укрепляется суперпрезидентская власть. Если так будет продолжаться и дальше, то правление Жээнбекова может закончиться и для страны, и для него самого нежелательным образом», — предостерег Омурбек Текебаев.

Продемонстрировать обществу реальность своих бескорыстных намерений, по мнению лидера «Ата Мекена», могут следующие шаги Сооронбая Жээнбекова: формирование парламента по новым правилам, заключающимся в снижении избирательного порога до трех процентов, и введение преференциального голосования.

Политик также предлагает главе государства вывести Антикоррупционную службу из системы ГКНБ и передать ее в ведение правительства.

Омурбек Текебаев считает, что это позволит Сооронбаю Жээнбекову «уничтожить нашу порочную традицию управлять страной вопреки Конституции». А самому президенту страны даст шанс остаться в истории государственным деятелем, осуществившим реальный переход Кыргызстана от президентской власти к парламентской республике.