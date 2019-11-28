00:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Валерий Семериков: Приоритеты, объявленные Кыргызстаном, полностью выполнены

В Бишкеке проходит саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности.

Во время подхода к прессе исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков отметил, что Кыргызстан выполнил все обязательства, объявленные во время председательства.

По его словам, это вызывает большое уважение со стороны коллег президента Кыргызстана. Это отметили все главы государств.

Читайте по теме
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас

«При обсуждении вопросов в узком составе, при личной встрече с председателем Совета коллективной безопасности, президентом Кыргызстана, я акцентировал внимание на том, что объявленные приоритеты, на период председательствования, выполнены полностью. Они действительно были очень важными, необходимыми и своевременными для продвижения ОДКБ по многим направлениям. Вчера об этом говорили министры иностранных дел и обороны, секретари советов безопасности», — сказал Валерий Семериков.

Он рассказал, что во время сессии Совета коллективной безопасности обсуждалась военно-политическая обстановка в мире и зоне ответственности организации.

«Высказаны предложения по мерам улучшения эффективности работы ОДКБ. В частности, вопросам внешнеполитической деятельности и координации работы с международными организациями, установлению тесного взаимодействия в решении многих вопросов. Прежде всего в борьбе с терроризмом и экстремизмом», — сказал Валерий Семериков.

По словам исполняющего обязанности генсека ОДКБ, главы государств подписали перечень дополнительных мер, направленных на снижение напряженности на таджикско-афганской границе. Он добавил, что члены ОДКБ акцентировали внимание на необходимости ускорения формирования целевой программы по укреплению охраны госграницы Таджикистана с Афганистаном.
Ссылка:
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
Сооронбай Жээнбеков встретится с Владимиром Путиным
Владимир Путин: Россия будет содействовать расширению круга друзей ОДКБ
Владимир Путин: Необходимо активизировать противодействие обороту наркотиков
Сооронбая Жээнбекова впечатлила мощь российского оружия
Сооронбай Жээнбеков рассказал, что может повлечь международную напряженность
Председательство России в ОДКБ совпало с 75-летием Дня Победы
Сооронбай Жээнбеков рассказал о повышении авторитета ОДКБ
Саммит ОДКБ в Бишкеке. Какие документы подпишут на заседании
На саммит ОДКБ в Бишкеке аккредитовано более 260 журналистов
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Саммит ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Что происходит сейчас Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас
Искендер Матраимов обрушился с&nbsp;гневной тирадой на&nbsp;журналистов Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
Бизнес
Новые смартфоны по&nbsp;классным ценам со&nbsp;скидкой! Новые смартфоны по классным ценам со скидкой!
Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и&nbsp;сюрприз для Бишкека Чыныбай Турсунбеков про импичмент президенту, коррупцию и сюрприз для Бишкека
&laquo;Черная пятница&raquo; от&nbsp;MegaCom: 70&nbsp;процентов скидки на&nbsp;золотые номера! «Черная пятница» от MegaCom: 70 процентов скидки на золотые номера!
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
28 ноября, четверг
23:51
Дебютировал самый мощный в мире планшет на базе Android — Huawei MatePad Pro Дебютировал самый мощный в мире планшет на базе Android...
23:32
Кыргызстанка пойдет под суд в России за попытку подкупа служащего МВД
23:04
Сексуальный боец из ММА: россиянка, покоряющая мир смешанных единоборств
22:41
Сборная Кыргызстана по футболу потеряла две позиции в рейтинге ФИФА
21:51
Более 120 килограммов насвая пытался провезти кыргызстанец в Россию