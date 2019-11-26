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Власть

Пососи и подпишись. Дастан Бекешев раздал конфеты с провокационным названием

Вчера в Кыргызско-Турецком университете «Манас» прошла встреча депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева со студентами коммуникационного факультета.  

По словам студентов, Дастан Бекешев рассказал им про фейковые новости, троллинг в социальных сетях, хайп, пиар и про то, как народные избранники используют эти понятия.   

По завершении встречи нардеп разыграл среди участников книгу Генри Форда, а также раздал им конфеты с надписью на фантике «Пососи и подпишись» с указанием его страницы в соцсети Instagram. 

«По поводу надписи Дастан Бекешев сказал: подумал, будет прикольно»,  сообщил 24.kg один из студентов, участвовавших во встрече.

Сам депутат также на странице в соцсетях поделился впечатлениями о встрече, однако о конфете с провокационным названием не упомянул. 

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Бүгүн Манас Университетинде студенттер менен кызыктуу темаларды талкулоо кылдык. Фейк маалымат, троллинг жана хайп бизди каяка алып барат деген суроого жооп бердик. Акырында студенттердин арасында Генри Фордтун кызыктуу китебин ойноттум. @Eiz.phy @Aisuluu_bekbolsun_kyzy @Gulnara_aitmamatova @Aksaamai_nazarbai_kyzy @Vhk11 @Aidana_t.kg @Begimayarstanbek @Meerim_rkh @Ayka.ai @Jama_ongjunglim @Shaiyrken @Ch.sadyrbekov @Diana_djanabaeva @Shah.iskandarov @Aruuke_jumabekova @Aizaaydarbekova @Aigerimmsabyrbekova @B.b.h__a @Juma_akimov12 @Ernistova21 @Aidai_sharsheeva @Usenkanuulu @Merikas2509 @Eyyaim @Bemmono @Turatbekov30 @Dosmatovaguljamal @Zhzm_bktbkvna @Qanykeyy @Ulumkan999 @Sokeeva_ @Aziza_erkin_11 @Kutlubayapercan @Alinka_nurbekova @Kasymova_adina @Gulaldasheva @Moysmi_ @Ahmetfurkkan @Zhainazhanar_ @Ggg___bbbb @Pelmewka__ @Guldana_avazbekova @Saparbekova.01 @Mir-ICE @Adina_sherikbaeva #дастанбекешев #bekeshevsup #манас

Публикация от Dastan Bekeshev (@dastan_bekeshev)

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