Пососи и подпишись. Дастан Бекешев раздал конфеты с провокационным названием

Вчера в Кыргызско-Турецком университете «Манас» прошла встреча депутата Жогорку Кенеша Дастана Бекешева со студентами коммуникационного факультета.

По словам студентов, Дастан Бекешев рассказал им про фейковые новости, троллинг в социальных сетях, хайп, пиар и про то, как народные избранники используют эти понятия.

По завершении встречи нардеп разыграл среди участников книгу Генри Форда, а также раздал им конфеты с надписью на фантике «Пососи и подпишись» с указанием его страницы в соцсети Instagram.

«По поводу надписи Дастан Бекешев сказал: подумал, будет прикольно», — сообщил 24.kg один из студентов, участвовавших во встрече.

Сам депутат также на странице в соцсетях поделился впечатлениями о встрече, однако о конфете с провокационным названием не упомянул.