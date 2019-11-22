Скандал с контрабандными схемами. Премьер должен отправить в отставку силовиков

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев прокомментировал 24.kg громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников причастен к этому.

По словам нардепа, Генеральная прокуратура должна зарегистрировать все факты, озвученные в материале, в ЕРПП и начать досудебную проверку. Руководители силовых структур, которые уполномочены заниматься экономическими делами, должны подать в отставку, считает Мирлан Жеенчороев.

«Правительству необходимо принять решительные меры либо кабмин должен уйти», — сказал он.

Если этого не случится, роспуска правительства может потребовать Жогорку Кенеш. Я озвучу это на ближайшем пленарном заседании. Мирлан Жеенчороев

Он добавил, что первым, кто должен подать заявление об уходе по собственному желанию, так это председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров.