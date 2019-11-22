14:18
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Скандал с контрабандными схемами. Премьер должен отправить в отставку силовиков

Депутат парламента Мирлан Жеенчороев прокомментировал 24.kg громкое расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP. Убитый в Стамбуле китайский бизнесмен Айеркен Саймаити перед смертью рассказал журналистам о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов и кто из местных чиновников причастен к этому.

По словам нардепа, Генеральная прокуратура должна зарегистрировать все факты, озвученные в материале, в ЕРПП и начать досудебную проверку. Руководители силовых структур, которые уполномочены заниматься экономическими делами, должны подать в отставку, считает Мирлан Жеенчороев.

«Правительству необходимо принять решительные меры либо кабмин должен уйти», — сказал он.

Если этого не случится, роспуска правительства может потребовать Жогорку Кенеш. Я озвучу это на ближайшем пленарном заседании.

Мирлан Жеенчороев

Он добавил, что первым, кто должен подать заявление об уходе по собственному желанию, так это председатель Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакир Таиров.
Ссылка:
просмотров: 668
Версия для печати
Материалы по теме
По факту прослушки начальников таможен Баткена и Оша в ГКНБ возбуждено дело
Кто прослушивал начальников таможни Баткена и Оша? Депутат требует расследования
В Кыргызстане дети учат анатомию по бегущей строке на телевидении
Мирлан Жээнчороев покинул пост главы парламентского комитета по правопорядку
Сапар Исаков рассказал, почему в Кыргызстане растут цены на ГСМ
Депутаты считают, что Минюст предлагает законы, которые отпугнут инвесторов
Депутаты Жогорку Кенеша заявили о применении админресурса в агитации
Депутаты возмутились требованием Минобраза о сборе данных родителей школьников
Депутаты Жогорку Кенеша требуют отставки членов ЦИК
Депутат далек от мысли, что Кыргызстан стал центром фальшивых паспортов
Популярные новости
Растаможка авто. Совет ЕЭК не&nbsp;поддержал продление льгот для Кыргызстана Растаможка авто. Совет ЕЭК не поддержал продление льгот для Кыргызстана
Беспорядки в&nbsp;Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в&nbsp;отставку Беспорядки в Кой-Таше. Почему силовики должны отправиться в отставку
Контрабандные схемы ведут к&nbsp;клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов
Даже дети говорят о&nbsp;коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до&nbsp;слез Даже дети говорят о коррупции. Депутатам стало смешно: довели ребенка до слез
Бизнес
Amediateka от&nbsp;MegaCom: любимые сериалы у&nbsp;вас в&nbsp;смартфоне! Amediateka от MegaCom: любимые сериалы у вас в смартфоне!
Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи Рынок безналичных платежей: больше чем карты, больше чем платежи
&laquo;Чакыр Япы&raquo;: Наша главная задача&nbsp;&mdash; успешно завершить проект «Чакыр Япы»: Наша главная задача — успешно завершить проект
Время инвестиций: сотрудничество между&nbsp;КР и&nbsp;Британией обсудили в&nbsp;Лондоне Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
22 ноября, пятница
14:12
Почему нет комментариев из «Белого дома»? Президент поздравляет прокуроров Почему нет комментариев из «Белого дома»? Президент поз...
14:11
Скандал с контрабандными схемами прокомментировала Ирина Карамушкина
13:59
Скандал с контрабандными схемами. Чиновники силовых структур отмалчиваются
13:53
Скандал с контрабандными схемами. Премьер должен отправить в отставку силовиков
13:45
В Жогорку Кенеше спорят — должна ли Госипотечная компания строить жилье