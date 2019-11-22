Сколько заработали родственники Искендера Матраимова. Данные декларации

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию—2018 и приступила к публикации ее итогов.

Старший брат бывшего замглавы Таможенной службы Райимбека Матраимова депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов в своей Единой налоговой декларации указал, что за 2018 год заработал 901 тысячу 377 сомов.

Искендер Матраимов не имеет никаких расходов. Иных источников денежных поступлений у парламентария, как указано в декларации, тоже нет. В собственности у представителя клана Матраимовых из недвижимого имущества — земельный участок площадью 214 квадратных метров и жилой дом.

Из другого задекларированного имущества — мебель, фото-, аудио- и видеотехника, компьютеры, оргтехника и лошади на 5 миллионов сомов.

У близких родственников Искендера Матраимова доходы гораздо выше. Годовой доход семьи Матраимовых составил 4 миллиона 5 тысяч сомов, а расход — 4 миллиона 80 тысяч сомов. Они владеют уставной долей в 50 процентов в ОсОО «АвтоСТОлица». Из недвижимого имущества имеется квартира, земли несельхозназначения и капитальные застройки, не указанного типа.

Эти сведения вызывают большие сомнения в правдивости, особенно после журналистского расследования коллег из КЛООП и радио «Азаттык».