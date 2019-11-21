Трансплантация органов. Депутат требует проверить людей, которые продавали почки

В Жогорку Кенеше предложили проверить людей, которые продавали почки в Казахстане. Об этом сегодня на заседании заявил депутат Дастан Бекешев.

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По его словам, на оказание услуг гемодиализа из бюджета уходит 478 миллионов сомов. Это хорошо, что финансирование увеличивается. Но при этом депутат обратил внимание на случай с торговлей почками гражданами Кыргызстана.

«Надо постараться выявить этих граждан. Это потенциальные гемодиализники. Надо выявить через организации здравоохранения, кто эти люди. Они в любом случае обратятся здесь с какими-то диагнозами. Надо стараться не допускать случаев, чтобы наши люди выезжали и продавали органы», — заключил Дастан Бекешев.

В МВД Казахстана ранее отмечали, что граждане других стран, в том числе из Кыргызстана, продавали свои органы из-за тяжелого материального положения.