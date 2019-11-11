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Власть

Премьер-министр обещает, что в 2020 году в Кыргызстане не будет аварийных школ

Правительство Кыргызстана намерено в 2020 году отремонтировать все аварийные школы. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

По его словам, на следующий год расходы на социальную сферу будут значительными. Премьер-министр напомнил, что с октября 2019 года повысили заработные платы учителям. В 2020 году на это потребуется 8 миллиардов сомов.

«Мы собираемся завершить работы во всех аварийных школах. Надеюсь, депутаты поддержат правительство в этом вопросе. Нужно создать все условия для школьников. Все мы помним школу из контейнеров, что наши дети обучаются в клубах. Около 30 школ построят за счет средств фонда Саудовской Аравии. Кроме этого, много частных лиц хотят помочь. Верю, что мы сработаемся», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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