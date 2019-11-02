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Власть

«Будто я «Апрель» закрывал». Сооронбай Жээнбеков о заблокированном телеканале

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с руководителями ведущих СМИ Кыргызстана. Директора и редакторы телеканалов, радио, газет и интернет-изданий смогли задать вопросы главе государства. Это вторая встреча в таком формате.

Журналисты высказали обеспокоенность фактически закрытием одного из телеканалов страны — «Апрель ТВ». Президент счел необходимым прокомментировать вопрос.

«Как будто я закрыл «Апрель». Я не закрывал его», — заявил он.

Сооронбай Жээнбеков посетовал, что телеканал при вещании переходил на личности, задевая близких.

«Они же на личности переходили. Стали задевать семью. Канал я не закрывал», — подчеркнул он.

Глава государства также сказал, что оппозиция в стране должна быть. По его мнению, в КР сильная оппозиция и сильное гражданское общество.

«Нигде такой нет. Средства массовой информации у нас сильные. Пишут, критикуют, проводят расследования. Это большая помощь мне. Я многое читаю. Нахожу время читать почти все. Поверьте, я все ваши расследования читаю. Принимаю меры», — рассказал Сооронбай Жээнбеков.

Он признался, что некоторые пытаются его шантажировать.

Бесполезно. Я открыт. Моя семья открыта. Нам нечего прятать, поэтому на меня бесполезно давить. Я свободный человек.

Сооронбай Жээнбеков

Он отметил, что готов наказать сотрудников своего аппарата, если будут факты об их вмешательстве в решение тех или иных вопросов.

«Никто не может мне советовать. У меня даже советников нет. Я сам принимаю решения. Я, конечно, выслушаю собеседника. Но решения всегда принимаю сам», — подчеркнул лидер государства, добавив, что за все свои решения он сам и несет ответственность.
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