Десоветизация. Как в Кыргызстане пытаются оправдать фашизм и басмачество

Депутаты Жогорку Кенеша предлагают реабилитировать жертв репрессий 1918-1938 годов. Эксперты бьют тревогу. Десоветизация может привести к оправданию фашизма и басмачества. Интересно, что законопроект появился неспроста. Это часть обязательств Кыргызстана перед международными донорами.

Восстановить справедливость

Авторы законопроекта отмечают, что в Кыргызстане закон о правах и гарантиях реабилитированных граждан, пострадавших в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам принят в 1994 году. За годы независимости он менялся шесть раз.

«Изучение содержания закона, а также результаты его реализации указывают, что в нем сохранились недостаточно четкие определения и нормы, которые не вполне способствуют достижению главной цели закона», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Депутаты считают, что установленные в документе ограничения лишают права на реабилитацию значительную часть репрессированных. Это происходит из-за опасений, что среди реабилитируемых могут оказаться те, кто был осужден вне политического преследования за сугубо уголовные деяния.

На основе изучения архивных дел составлены списки, включающие около 18 тысяч имен граждан, репрессированных в Кыргызстане в 1918-1953 годах.

Депутаты предлагают сократить перечень составов преступлений, по которым исключалась реабилитация, а осуждение по ним считалось априори законным. Кроме того, они считают необходимым расширить перечень составов преступлений, которые на сегодня признаются не содержащими общественной опасности, а осужденные по ним лица реабилитируются независимо от фактической обоснованности обвинения.

При этом реабилитацию предлагается в дальнейшем осуществлять не посредством прокурорско-судебного пересмотра каждого решения уже признанного законом антиправовым, а в комиссионном порядке, но с сохранением индивидуального подхода. В состав комиссии предлагается включать пять сотрудников неправительственных организаций, три ученых-историка, по одному представителю от омбудсмена, органов прокуратуры, внутренних дел, национальной безопасности и государственной архивной службы.

Инициаторами законопроекта выступили сразу 15 депутатов — Каныбек Иманалиев, Жанар Акаев, Исхак Пирматов, Мирлан Жеенчороев, Авдывахап Нурбаев, Мирлан Бакиров, Жылдыз Мусабекова, Садык Шер-Нияз, Эмиль Токтошев, Джаныбек Бакчиев, Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Айнура Аскарова, Алмазбек Акматов и Алмазбек Токторов.

Оправдать фашизм

Однако эксперты и историки бьют тревогу. Своим законопроектом депутаты пытаются открыть ящик Пандоры и начать процесс по десоветизации Кыргызстана. Республике навязывают украинский сценарий и предлагают оправдать и считать героями фашистов и басмачей.

Историк Павел Дятленко считает, что законопроект разработан без участия серьезных кыргызстанских историков-исследователей, которые специализируются на изучении периода 1920-1950-х годов. В итоге он получился поверхностным.

Подход по умышленной героизации преступников и предателей не имеет ничего общего с правосудием и исторической правдой. Павел Дятленко

«Разработчики предлагают признать пострадавшими уголовников, террористов, агентов и пособников иностранных спецслужб, басмачей (то есть бандитов, которых осудили за особо тяжкие уголовные преступления), предателей (включая изменников, нацистских пособников и дезертиров периода Великой Отечественной войны), участников банд, националистов, коррупционеров, осужденных за диверсии, саботаж, должностные, имущественные и хозяйственные преступления», — уверен Павел Дятленко.

Кроме того, эксперт опасается, что открытие архивных документов по периоду 1920-1950-х годов для доступа непрофессионалов и политически ангажированных сил может привести к серьезным негативным последствиям для общества республики.

Только обнародование сведений о доносчиках может привести к гражданской войне.

В Советском Союзе их было много. Доносчиками становились люди разных социальных слоев по разным убеждениям. И обнародование этих сведений может привести к расколу в обществе, к желанию не только восстановить справедливость, но и наказать обидчиков. В Кыргызстане до сих пор живут потомки доносчиков. Но они не должны отвечать за действия потомков, к которым не имеют никакого отношения.

Да и попытка переложить решение вопроса о реабилитации с судебных органов на комиссию вызывает у экспертов вопросы. Ведь фактически депутаты предлагают создать незаконный судебный орган. К тому же экспертов НПО сложно считать профессионалами в истории и политически нейтральными лицами.

Откуда ноги растут

Эксперты в один голос твердят, что законопроект — продукт внешнего влияния. Во многих постсоветских странах уже приняты подобные законы, что в итоге приводит к обесцениванию результатов Второй мировой войны и подвигов наших отцов и дедов.

Кыргызстан идет по пути десоветизации, который активно поддерживают страны Запада.

Депутаты Жогорку Кенеша не удосужились хотя бы завуалировать этот факт. В первом же абзаце справки-обоснования к их законопроекту все объясняется довольно четко.

В ноябре 2017 года Кыргызстан был официально принят в число 75 стран-участниц международного партнерства «Открытое правительство» (Open Government Partnership, OGP). В рамках утвержденного правительством Национального плана действий «Ачык Өкмөт» Кыргызстан взяла на себя обязательство реализовать ряд инициатив.