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Власть

12 требований властям выдвинули депутаты Лейлекского района

Депутаты местных кенешей Лейлекского района Баткенской области передали предложения по решению проблем приграничных сел президенту, спикеру Жогорку Кенеша и премьер-министру Кыргызстана. Об этом они сообщили 24.kg.

Депутаты передали в письменном виде 12 предложений.

Они просят объявить 2020-й годом определения границ и развития приграничных территорий.

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Депутаты просят провести инвентаризацию всех документов, принятых за годы независимости по демаркации и делимитации границ.

Включить в правительственную комиссию бывшего специального представителя правительства Кыргызстана по приграничным вопросам Курбанбая Искандарова.

«Приграничным территориям надо дать специальный статус и социальные льготы. Для решения проблемы миграции начать строительство водохранилища «Лейлек», — говорят местные нардепы.

Они просят правительство направить письмо в компанию Google с предложением исправить карту Лейлекского района.

«Вернуть над месторождением Катта-Туз полный контроль с выводом таджикских военных со скважины № 28, а газ использовать для нужд местного населения. На автодороге Худжанд — Арка — Канибадам убрать пост ГАИ Таджикистана», — говорится в обращении.

Военную часть, расположенную в городе Исфане, депутаты предлагают перевести в село Интернационал Кулундинского айыльного округа.

«Мы просим президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева принять нас. Первая наша просьба, направленная главам государства и правительства в сентябре, осталась без ответа. Хотя по закону они должны ответить в течение двух недель», — отметили нардепы.
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