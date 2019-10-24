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Власть

При мэрии Бишкека хотят создать управление молодежи

При мэрии Бишкека хотят создать управление молодежи. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Как сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев, уже создан координационный совет при мэрии, утверждены положение и состав, избран руководитель и заместители, проводятся заседания. «Они намерены сплотить молодежь по разным направлениям, учащихся школ и вузов», — отметил он.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова добавила, что сейчас совет работает на общественных началах.

«Но мы знаем, как быстро заканчивают существование организации на общественных началах. Сейчас проделана работа по бюджету, разработан устав, в этом направлении работает управление образования. Если он будет зарегистрирован, будем рассматривать вопрос сметы», — сказала она.

Мэр Азиз Суракматов подчеркнул, что вопрос создания комитета или управления молодежи поднимается давно.

«Мы внесли его на сессию, чтобы услышать ваше мнение, целесообразно ли создавать такое управление», — сказал градоначальник.

Спикер БГК Жаныбек Абиров отметил, что сегодня существует много молодежных организаций.

«Но у них нет единства, они разрознены. Комитет может стать объединяющим звеном. Он станет площадкой, на которой можно будет собирать и реализовывать идеи и проекты молодежи. Но без финансирования он долго не просуществует. Но главное, чтобы эта организация не была под влиянием каких-то партий», — добавил он.

Депутат Таалайбек Сариев предложил все тщательно взвесить и обсудить.

«Чтобы не получилось как с недавно созданными структурами, которые так и не заработали», — сказал он.
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При мэрии Бишкека хотят создать управление молодежи