При мэрии Бишкека хотят создать управление молодежи. Об этом стало известно на очередной сессии БГК.

Как сообщил руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев, уже создан координационный совет при мэрии, утверждены положение и состав, избран руководитель и заместители, проводятся заседания. «Они намерены сплотить молодежь по разным направлениям, учащихся школ и вузов», — отметил он.

Вице-мэр Татьяна Кузнецова добавила, что сейчас совет работает на общественных началах.

«Но мы знаем, как быстро заканчивают существование организации на общественных началах. Сейчас проделана работа по бюджету, разработан устав, в этом направлении работает управление образования. Если он будет зарегистрирован, будем рассматривать вопрос сметы», — сказала она.

Мэр Азиз Суракматов подчеркнул, что вопрос создания комитета или управления молодежи поднимается давно.

«Мы внесли его на сессию, чтобы услышать ваше мнение, целесообразно ли создавать такое управление», — сказал градоначальник.

Спикер БГК Жаныбек Абиров отметил, что сегодня существует много молодежных организаций.

«Но у них нет единства, они разрознены. Комитет может стать объединяющим звеном. Он станет площадкой, на которой можно будет собирать и реализовывать идеи и проекты молодежи. Но без финансирования он долго не просуществует. Но главное, чтобы эта организация не была под влиянием каких-то партий», — добавил он.

Депутат Таалайбек Сариев предложил все тщательно взвесить и обсудить.

«Чтобы не получилось как с недавно созданными структурами, которые так и не заработали», — сказал он.