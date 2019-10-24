Мухаммедкалый Абылгазиев примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вылетел с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, глава правительства примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета и заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которые состоятся 25 октября.

В повестке заседания Евразийского межправительственного совета значится 15 вопросов. В ходе заседания Совета глав правительств СНГ будет рассмотрено 19 вопросов. По итогам заседаний будет подписан ряд документов.