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Власть

В парламенте Кыргызстана назвали животных, охоту на которых хотят запретить

Жогорку Кенеш рассматривает проект закона «О запрете охоты на некоторые виды животных в Кыргызской Республике». Авторами выступает 41 депутат.

По словам докладчика Экмата Байбакпаева, в Кыргызстане следует ввести мораторий на охоту на горного барана, архара, козерога, косулю, кабана, благородного оленя-марала с 2020 по 2030 год.

«Численность диких животных за последние 20 лет ощутимо сократилась. Проблема требует внимания правительства, государственных органов и всего общества», — отметил Экмат Байбакпаев.

В 2018 году за незаконную охоту взыскали штрафов на 183,6 тысячи сомов по 99 делам, а предъявили исков на 611,4 тысячи сомов по 96 делам.

В Кыргызстане предпринимательством в сфере охоты и охотхозяйственной деятельностью занимаются 52 юридических лица — 42 частные охотничьи фирмы (ОсОО), 9 общественных и 1 государственное учреждение (департамент рационального использования природных ресурсов).

Экмат Байбакпаев отметил, что в Кыргызстан должны приезжать с фотоаппаратами, а не с охотничьими ружьями.

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Некоторые нардепы, к примеру Марлен Маматалиев и Бактыбек Турусбеков, сомневаются, что от запрета будет польза. Они считают, что уменьшится число туристов, а браконьеры будут процветать.

Аалы Карашев напомнил, что Казахстан мораторий такой отменил.

«Если кому-то из депутатов не нравится, свое мнение отразите в голосовании. Почему мы должны проект закона возвращать на доработку? Весь мир защищает природу, а мы разрешаем отстрел животных», — заявил Жанар Акаев.

Он добавил, что не надо верить в миф, что охота приносит колоссальные средства бюджету. «Это развлечение для олигархов», — подчеркнул нардеп и призвал коллег поддержать введение моратория.
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