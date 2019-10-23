Начальника соцуправления мэрии Бишкека просили уволить, а ее отправили в Лондон

Профильная комиссия по бюджету Бишкекского городского кенеша обратилась с письмом в столичную мэрию о рассмотрении занимаемой должности начальника управления социального развития Аиды Рысбаевой, а ее отправили в Лондон за счет бюджета. Об этом на сессии БГК заявила депутат Гульнара Молдобаева.

По ее словам, письмо отправили 10 сентября. Поводом для обращения стала задержка управлением утверждения размера компенсации малоимущим слоям населения за уголь. За это время стоимость топлива выросла.

Руководитель аппарата муниципалитета Балбак Тулобаев ответил, что подобные письма рассматривает дисциплинарная комиссия. Но признался, что не может предоставить информацию по обращению.

«Полтора месяца прошло, а вы не помните о письме. Необходимо, чтобы наши обращения доводились до сведения руководства мэрии», — добавила Гульнара Молдобаева.