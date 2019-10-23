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Власть

Очередная сессия Бишкекского горкенеша: депутаты традиционно опаздывают

Фото 24.kg. Депутаты БГК традиционно опаздывают на сессию

Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на сессию.

Заседание сегодня должно было начаться в 9.00, но до сих некоторых депутатов нет. Как отмечают в секретариате БГК, кворум есть.

На повестке дня 12 вопросов, еще 7 — в разделе «Разное».

В частности, депутаты рассмотрят вопрос о присвоении имени Турдакуна Усубалиева Старой площади в Бишкеке, утверждении проекта детальной планировки и тарифов на холодную воду, заслушают отчеты о проделанной работе ряда управлений мэрии Бишкека.

Отметим, опоздания для депутатов городского кенеша стали обыденным явлением.
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