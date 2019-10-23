Депутаты Японии подарили Сооронбаю Жээнбекову кыргызский мед

Парламентарии Японии подарили Сооронбаю Жээнбекову баночку меда из Кыргызстана, приобретенного в японском магазине. Об этом рассказали в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, накануне президент Кыргызстана обсудил с японскими депутатами перспективы сотрудничества. Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан открыт для иностранных инвесторов, в том числе и японских.

«Мы ведем активную работу по дальнейшему улучшению инвестиционной среды, законодательная база страны предоставляет необходимые условия для инвесторов. Мы заинтересованы в привлечении крупных зарубежных компаний и корпораций, в том числе и из Японии, для реализации совместных проектов», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.