Церемония интронизации императора Японии, которую посетил и Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочей поездки принял участие в церемонии провозглашения восшествия на престол императора Японии Нарухито. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Церемония интронизации состоялась в Императорском дворце в Токио. Нарухито официально объявил о принятии императорского титула и произнес клятву служения.

В мероприятии участвовали главы государств, государственные и общественные деятели, представители дипломатического корпуса из 195 стран мира.

Как отметили СМИ Японии, прошедшее мероприятие стало самой масштабной церемонией императорской интронизации в стране. Всего на нее потратили более 16 миллиардов йен (свыше $147 миллионов).