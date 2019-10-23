Предвыборные «свадьбы». Кто новая партия власти и кому уже не быть в парламенте

Главное политическое событие 2020 года — парламентские выборы — уже сейчас привлекает внимание общественности. Интрига № 1 — кто пройдет в седьмой созыв Жогорку Кенеша? Она сохранится до дня голосования, 4 октября.

Какие партии пойдут за депутатскими мандатами и у кого есть шанс попасть в Жогорку Кенеш — вопросы интересные. Ведь большинству из политических организаций сейчас 9-процентный избирательный порог просто не по зубам.

Шестой созыв Жогорку Кенеша настолько непопулярен, что все ждут чуда от седьмого.

Нынешний парламент — постоянный объект критики. Казалось бы, хуже шестого созыва быть не может. Но, судя по всему, нам есть куда стремиться.

Чудес не будет. Конечно, в Жогорку Кенеш седьмого созыва попадут далеко не все нынешние парламентские партии, но как минимум 50-60 процентов депутатов просочатся и в следующий созыв. Но уже под другими партийными флагами.

С кем мы попрощаемся в седьмом созыве

Кого стопроцентно не окажется в парламенте седьмого созыва, так это СДПК и большинства ее представителей. Партия фактически перестала существовать. Лишь ничтожная часть представителей фракции социал-демократов в Жогорку Кенеше прочно ассоциируется с Алмазбеком Атамбаевым. Но сегодня это токсично.

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Другая часть открыто предавала бывшего президента страны, а предателей никто не жалует. Поэтому эти члены бывшей партии власти вряд ли будут нарасхват.

Остальные либо примкнут к Асылбеку Жээнбекову, либо будут стремиться сохранить нейтралитет, что автоматически означает отказ от мандата.

Одни из главных вопросов сейчас: под знаменами какой политической организации намерен идти младший брат президента и кого возьмет с собой?

Еще одна партия, которой точно не будет в Жогорку Кенеше, — «Республика — Ата Журт». Альянс Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева создали под выборы 2015 года. Теперь «Ата-Журт» собирается идти на выборы отдельно. Перспектива «Республики» призрачна и полностью зависит от того, как сложится судьба самого Омурбека Бабанова.

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Друг без друга этим двум партиям перешагнуть 9-процентный барьер будет очень сложно. Точнее, практически невозможно.

Скорее всего, не увидим мы в Жогорку Кенеше и «Онугуу-Прогресс». Бакыт Торобаев наверняка предпочтет найти себе место в списке другой партии. Говорят, он уже ведет активные консультации с партией «Мекеним Кыргызстан».

Проект «Онугуу-Прогресс», судя по всему, себя изжил.

Депутаты в поисках теплого места

Значительная миграция ожидает и членов партии «Бир Бол», если ее лидеры не достигнут договоренностей с ближним кругом президента страны или его братом Асылбеком Жээнбековым.

Несмотря на то что бывший руководитель исполкома партии «Бир Бол» и советник лидера фракции Досалы Эсеналиев теперь возглавляет аппарат президента, перспективы политической организации туманны. Не исключено, что «Бир Бол» как самостоятельная единица в парламент тоже не пойдет, а примкнет к более проходному партобъединению.

Трудности ждут и «Ата Мекен». Одна из старейших партий Кыргызстана едва преодолела 7-процентный барьер на выборах в 2015 году. В этот раз планка стала еще выше. Значит, для прохождения в Жогорку Кенеш нужно будет больше средств и влиятельных личностей в партийном списке.

Партия «Кыргызстан» почти наверняка попадет в следующий парламент.

У нее есть финансы, прочная партийная сетка по стране и лояльность «Белого дома». Канат Исаев, вернувшийся в парламент из тюремной камеры, с Сооронбаем Жээнбековым в хороших отношениях. Он вхож к главе государства и наверняка уже обсуждал выборные перспективы.

Масоны кыргызской политики

Один из претендентов на звание новой партии власти — «Мекеним Кыргызстан». В ней сконцентрировались представители строительного бизнеса республики. По аналогии с гильдией вольных каменщиков, как по профессиональной принадлежности, так и по степени влиятельности, ее уже успели окрестить масонской партией Кыргызстана.

Фамилии основных учредителей партии широкой публике неизвестны. Однако если внимательно изучить базу данных Министерства юстиции, многие представители партии — предприниматели, которые так или иначе имеют бизнес-контакты с компаниями, аффилированными с Матраимовыми.

Можно предположить, что спонсировать братья Матраимовы будут именно «Мекеним Кыргызстан».

Один из учредителей этой партии — директор ОсОО «Кыргыз Унаа Курулуш» Абды-Маннап Кудайбердиев. Другой — глава кыргызско-российского ОсОО «ЭРМАК» Мирусс Эгембердиев.

В ее составе Медербек Орумбаев — глава ОсОО «Аман инвест строй».

Еще один — Самат Раев — директор ОсОО «ДомСтройИнвест». Учредителем этой кампании является Канатбек Маматов, он директор ОсОО «АвтоСТОлица». Его совладелица — супруга действующего депутата Жогорку Кенеша и представителя одиозной, но влиятельной фамилии Искандера Матраимова Миновар Жумаева.

На выборах 2015 года «Мекеним Кыргызстан» не баллотировалась. Зато партия неплохо себя проявила на местных выборах в Ошский и Бишкекский горкенеши.

Время предвыборных «свадеб»

60 процентов электората страны сосредоточено на юге. Очевидно, основная борьба развернется между так называемыми южными партиями. Помимо «Мекеним Кыргызстан», у желающих попасть в парламент местных лидеров будет возможность скомпоновать не один перспективный партийный проект.

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Удачный опыт 2015 года, когда в ЖК прошел тандем из «Республики» Омурбека Бабанова и «Ата-Журта» Камчыбека Ташиева, дает надежду другим. Мы наверняка услышим не об одном временном союзе северных и южных политиков, целью которых станет получение депутатских мандатов.

Но проблема есть, и она в том, что южный электорат может оказаться настолько раздробленным, что при 9-процентном избирательном пороге станет катастрофой для всех партий ярко выраженного регионального толка.