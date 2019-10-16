Глава ЦИК напомнила президенту, какие выборы ждут Кыргызстан в ближайшие годы

Сооронбай Жээнбеков принял председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекову. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

По ее данным, на встрече обсуждали вопросы совершенствования избирательного законодательства страны, подготовку к выборам депутатов Жогорку Кенеша и местных кенешей в 2020–2021 годах:

в апреле 2020 года — выборы в 31 местный кенеш (айыльные и городские);

в октябре 2020 года — выборы в Жогорку Кенеш;

в апреле 2021 года — выборы в 417 местных кенешей (айыльные и городские);

в октябре 2021 года — выборы в 4 местных кенеша (айыльные).

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Председатель ЦИК отметила, что идет работа по практической реализации принятых поправок в выборное законодательство, материально-технической базы избирательной системы страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков напомнил о задаче укрепления партийной системы путем совершенствования избирательного законодательства и проведения информационно-разъяснительной работы по его изменениям, повышения доверия граждан к избирательной системе и обеспечения прозрачности работы избирательной комиссии.