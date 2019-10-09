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Власть

Президент Кыргызстана принял верительные грамоты от послов шести стран

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял верительные грамоты от послов Японии, Ганы, Испании, Молдовы, Шри-Ланки и Бахрейна. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков поздравил каждого посла с началом дипломатической миссии в КР и выразил уверенность, что их профессиональный опыт будет способствовать развитию отношений между странами.

Президент обсудил с новыми главами дипломатических представительств текущее состояние и приоритетные направления сотрудничества между государствами, выразил заинтересованность кыргызской стороны в расширении двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, политической сферах, а также в вопросах привлечения инвестиций и поддержки предпринимательства.

Послы Японии Сигэки Маэда, Ганы Саути Яхья Идди, Испании Давид Артуро Карриедо, Молдовы Андрей Негуца, Шри-Ланки Нурдин Мохаммед Шахед и Бахрейна Анвар Юсуф Абдулла Аль Абдулла заверили Сооронбая Жээнбекова, что приложат максимальные усилия для наращивания потенциала двустороннего и многостороннего взаимодействия с Кыргызстаном.
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