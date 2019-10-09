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Власть

Попытка сократить страховые риски не прошла. Жогорку Кенеш отложил законопроект

В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».

Разработчики предлагают сократить страховые риски. В нынешней редакции закона их 18. Представители Государственной страховой организации пояснили, что следует исключить из страховых случаев прорыв плотины, ливень, град и пожар при землетрясении. Председатель правления ГСО Джумагуль Эгамбердиева сказала: если, например, прорвет плотину, то ответственность несет компания-застройщик, а град и дождь исключили, так как не было случаев, что жилье пострадало в их результате. Что касается пожара при землетрясении, то последнее и так входит в перечень страховых рисков как стихийное бедствие.

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По словам нардепа Улана Примова, разработчики исключили самые важные пункты, и напомнил: после обильного и продолжительного дождя случаются сели и паводки. «Почему вы об этом не подумали? Вы лишаете людей положенной страховки. На каком основании? Тут прозвучало, что при внесении поправок изучили международные нормы. Я не понимаю, для вас что важнее: следовать каким-то нормативам или интересы наших граждан?» — поинтересовался он.

Его поддержал Зиядин Жамалдинов. Он отметил, что Кыргызстан — регион горный.

У нас же цель — не сбор денег, а страхование и защита наших людей.

Зиядин Жамалдинов

Против выступил и депутат Кожобек Рыспаев. Он предложил вернуть проект закона в режим второго чтения. Его поддержал спикер Дастанбек Джумабеков: «Документ сырой. Почему вы исключили град? К примеру, если он сильный, то может крышу повредить. Вы говорите — доказать невозможно. Но сейчас есть видео, все видно. Проект недоработан».

Депутат Дастан Бекешев, наоборот, считает, что риски сокращать надо. 

Международные стандарты предусматривают только девять страховых рисков. У нас 18. Мы же не хотим, чтобы ГСО стала банкротом.

Дастан Бекешев

Он добавил, что страховые взносы в 600 и 1 тысячу 200 сомов недостаточны для покрытия большого количества страховых рисков. «Система обязательного страхования покрывает землетрясение, пожар и 16 других природных рисков при страховом тарифе 0,12 процента», — заметил Дастан Бекешев.

За два последних года в Кыргызстане застраховали более 80 тысяч жилых помещений граждан — 9 процентов жилого фонда.

Однако для эффективной работы системы обязательного страхования необходимо обеспечить охват жилого фонда на уровне не менее 60 процентов. «Показателей можно достичь, если повысить доступность страховых услуг, особенно для проживающих в небольших городах и селах. Этот законопроект предлагает предоставить право на обязательное страхование жилья всем страховым организациям. Сейчас допуск частных страховых организаций в данную систему предусмотрен с 2022 года», — сказала Джумагуль Эгамбердиева.

Бюджет ГСО составляет 300 миллионов сомов. 331 гражданин получил страховку за три года работы организации.

Депутаты посчитали, что сокращать риски нельзя, и отправили документ на доработку, сняв с обсуждения.
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