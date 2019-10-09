Попытка сократить страховые риски не прошла. Жогорку Кенеш отложил законопроект

В Жогорку Кенеше обсуждают поправки в Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий».
Разработчики предлагают сократить страховые риски. В нынешней редакции закона их 18. Представители Государственной страховой организации пояснили, что следует исключить из страховых случаев прорыв плотины, ливень, град и пожар при землетрясении. Председатель правления ГСО Джумагуль Эгамбердиева сказала: если, например, прорвет плотину, то ответственность несет компания-застройщик, а град и дождь исключили, так как не было случаев, что жилье пострадало в их результате. Что касается пожара при землетрясении, то последнее и так входит в перечень страховых рисков как стихийное бедствие.
По словам нардепа Улана Примова, разработчики исключили самые важные пункты, и напомнил: после обильного и продолжительного дождя случаются сели и паводки. «Почему вы об этом не подумали? Вы лишаете людей положенной страховки. На каком основании? Тут прозвучало, что при внесении поправок изучили международные нормы. Я не понимаю, для вас что важнее: следовать каким-то нормативам или интересы наших граждан?» — поинтересовался он.
Его поддержал Зиядин Жамалдинов. Он отметил, что Кыргызстан — регион горный.
У нас же цель — не сбор денег, а страхование и защита наших людей.Зиядин Жамалдинов
Против выступил и депутат Кожобек Рыспаев. Он предложил вернуть проект закона в режим второго чтения. Его поддержал спикер Дастанбек Джумабеков: «Документ сырой. Почему вы исключили град? К примеру, если он сильный, то может крышу повредить. Вы говорите — доказать невозможно. Но сейчас есть видео, все видно. Проект недоработан».
Депутат Дастан Бекешев, наоборот, считает, что риски сокращать надо.
Международные стандарты предусматривают только девять страховых рисков. У нас 18. Мы же не хотим, чтобы ГСО стала банкротом.Дастан Бекешев
Он добавил, что страховые взносы в 600 и 1 тысячу 200 сомов недостаточны для покрытия большого количества страховых рисков. «Система обязательного страхования покрывает землетрясение, пожар и 16 других природных рисков при страховом тарифе 0,12 процента», — заметил Дастан Бекешев.
За два последних года в Кыргызстане застраховали более 80 тысяч жилых помещений граждан — 9 процентов жилого фонда.
Бюджет ГСО составляет 300 миллионов сомов. 331 гражданин получил страховку за три года работы организации.
Депутаты посчитали, что сокращать риски нельзя, и отправили документ на доработку, сняв с обсуждения.