В Кыргызстане правительство не может купить машины для патрульной службы

Парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции одобрил ходатайство правительства об изменении постановления ЖК, касающегося запрета на покупку служебных машин.

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По словам депутата Натальи Никитенко, проект патрульной милиции одобрен, дважды на вакантные должности в УПСМ провели конкурс, деньги на покупку машин предусмотрены. Однако парламент в 2018 году ввел трехлетний запрет на покупку транспортных средств.

«Сейчас правительство упирается в мораторий и не имеет права купить машины, естественно, при таком раскладе реализовать проект не получится. При этом к правительству есть претензия — как они могли отправлять бюджет на рассмотрение, не учитывая реализацию проекта патрульной милиции. Комитет одобрил это ходатайство», — сказала Наталья Никитенко.