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Власть

Новые водительские права в Кыргызстане начнут выдавать в конце ноября 2019 года

Фото Sputnik Кыргызстан. Водительское удостоверение. Иллюстративное фото

Выдача водительских удостоверений национального и международного образцов начнется в конце ноября 2019 года. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, сегодня премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание по внедрению бланков нового образца. Он отметил, что по итогам объявленного тендера на закупку услуг по изготовлению документов государственного значения и специальных государственных бланков — водительских удостоверений нового образца одним из победителей стало ОсОО «Гознак».

«Государственные документы должны изготавливаться внутри страны, а не за ее пределами. Радует, что победила именно местная компания. Это значит, что увеличиваются налоговые поступления в государственный бюджет. Немаловажно, что документы стали намного доступнее для граждан, так как новые водительские права стали намного дешевле», — сказал глава правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что цена на бланки водительских прав сократилась до 90 процентов. Он заметил, что новые права внедряют не только для снижения их стоимости, но и для создания современного защищенного документа с применением передовых технологий обеспечения безопасности.

«Новые образцы соответствуют международным требованиям к идентификации личности водителя, который будет пользоваться большим доверием не только внутри Кыргызстана, но и за его пределами. В новых образцах содержится более 20 защитных элементов. Это говорит о том, что минимизирован риск подделки документа», — уверен премьер-министр.

По итогам совещания поручено начать выдачу водительских удостоверений нового образца в срок и проработать вопросы открытия центров обслуживания населения для большего удобства граждан.

Раньше бланки удостоверения национального образца стоили по курсу 925 сомов (12 евро), сейчас их стоимость составляет 100 сомов 86 тыйынов. Цена на бланк водительского удостоверения международного образца снизилась с 577 сомов (7,5 евро) до 52.
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