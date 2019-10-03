Парламент принял скандальный законопроект «О профсоюзах» во втором чтении. Но проголосовали депутаты лишь с третьей попытки. «За» отдали голоса 84 парламентария.

Отметим, инициаторами поправок выступили девять депутатов: Данияр Толонов, Талайбек Масабиров, Гулшат Асылбаева, Улан Примов, Таабалды Тиллаев, Бактыбек Турусбеков, Искандер Гайпкулов, Кожобек Рыспаев, Мирлан Бакиров.

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Этот документ вызвал очень много нареканий и разделил депутатский корпус на два лагеря. Разработчиков обвинили в лоббировании и необоснованных нападках на членов Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Сами профсоюзы требовали доработать документ и подчеркивали, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединение в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», Конституции и Трудовому кодексу.